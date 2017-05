Zielinski, voglio stare a lungo a Napoli

NAPOLI, 3 MAG - "La partita che ricordo con maggior piacere è la prima sfida in azzurro contro l'Inter, vincemmo 3-0 e io feci un gol e un assist. Ero molto emozionato, non dimentico quella partita". Lo ha detto Piotr Zielinski nel corso della sua diretta online in cui ha risposto alle domande dei tifosi che avevano postato sui social network. Il centrocampista polacco del Napoli ha parlato anche della sua impressione sulla città dopo le polemiche scatenate dalle le frasi del procuratore di Gonalons e Tolisso, secondo cui i due giocatori hanno rifiutato il club per la cattiva fama del capoluogo campano: "Prima di arrivare non sapevo molto, mi avevano detto che era una bella città ma ora penso che tutti quelli che me ne parlavano bene avevano ragione, è una città stupenda, si vive bene e vorrei restare qui a lungo". Ultimo passaggio sul clima nello spogliatoio e sul legame con Milik: "Il rapporto con i compagni è buono con tutti, ma in particolare con Arkadiusz, ci conosciamo da molti anni, anche per la nazionale".