Palermo, il closing slitta ancora

PALERMO, 3 MAG - Slitta ancora il closing per il Palermo che dovrebbe essere ceduto a una società anglo-americana. I tifosi sono già pronti alla telenovela. Ma tutto dovrebbe essere concluso la settimana prossima. Domenica sera il nuovo presidente rosanero Paul Baccaglini era stato cauto: "Se dipendesse solo da me - aveva detto - avremmo chiuso da tempo, ma ci sono di mezzo banchieri, notai e quindi stiamo correndo per chiudere al più presto; i cinesi ci hanno messo tre anni ma io sono sicuro di metterci di meno". I supporter però già hanno alcuni sospetti e in particolare che serva la matematica retrocessione a chiudere la trattativa. Ipotesi che viene respinta dalla società che ribadisce che tutto verrà definito al più presto. Nei programma di Baccaglini a YW & F Global Limited si occuperà di acquisire dal Gruppo Zamparini la squadra di calcio attualmente penultima nella classifica del campionato di Serie A.