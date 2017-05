Genoa, squadra in ritiro a Acqui Terme

GENOVA, 3 MAG - Ultima seduta al Signorini di Pegli questa mattina per il Genoa che nel pomeriggio si è diretto alla volta di Acqui Terme dove rimarrà in ritiro sino a sabato per preparare al meglio la sfida con l'Inter di domenica al Ferraris. Il tecnico Ivan Juric ha convocato tutti gli elementi della rosa, compresi gli squalificati e gli infortunati. Al gruppo, che ha riaccolto Rubinho dopo i problemi fisici delle scorse settimane, si sono uniti anche il giovane attaccante della Primavera Raul e il portiere dell'Under 17 Bulgarelli. Intanto i tifosi della Gradinata Nord in un comunicato invitano tutti i genoani che domenica andranno allo stadio di indossare una maglia rossoblù per "trascinare quelli che scendono in campo" perché, si legge nel comunicato "ora conta solo il bene del Genoa e tutti assieme portarlo in salvo. I conti li faremo alla fine".