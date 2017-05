Fassone, Milan avanti con Montella

MILANO, 3 MAG - "Sgombriamo per l'ennesima volta dal tavolo qualunque possibile dubbio sulla guida tecnica del club". Marco Fassone chiarisce che non è in discussione la conferma di Vincenzo Montella alla guida del Milan. "Basta fare un pareggio e rispuntano i dubbi. Ma il mister ha la stima totale non solo mia, del direttore sportivo, della proprietà, da tanto tempo - dichiara il nuovo ad rossonero a Milan Tv -. Non solo l'abbiamo detto, con Montella ci si vede e ci si sente quasi quotidianamente, sono certo che lo percepisca. Il Milan - chiarisce Fassone - ha in programma "investimenti importanti per rinforzare la squadra e essere competitivi nel più rapido tempo possibile". Fassone sottolinea che l'aumento di capitale da 60 fino a 120 milioni di euro che verrà ratificato dalla prossima assemblea, la seconda del club guidato da Li Yonghong. "La gestione del Milan - precisa Fassone - l'anno prossimo non potrà ancora portare utili alla società. Avrà delle perdite e sappiamo in anticipo in che misura saranno compensate".