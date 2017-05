Aic, solidarietà a giocatori Mantova

(ANSA)- ROMA, 3 MAG -Mesi di stipendi non pagati, problemi di vita quotidiana, ma i calciatori del Mantova (girone B di Lega Pro) non si arrendono e promettono di impegnarsi fino in fondo per arrivare alla salvezza. Lo annunciano in una nota congiunta con l'associazione italiana calciatori (Aic) per denunciare le inadempienze del club. "L'ultimo stipendio saldato risale alla mensilità di dicembre 2016 - fanno sapere i giocatori -. Nessun tesserato della squadra percepisce guadagni tali da permettere, in presenza di una morosità così consistente, il pagamento degli affitti e il mantenimento della propria famiglia. Ciò nonostante, ribadiamo che non ci tireremo indietro e che non verranno a mancare il nostro impegno e la nostra professionalità per l'ultima importante partita della stagione. Ci assumiamo le nostre responsabilità e lavoreremo al meglio concentrandoci sulla gara di domenica; convochiamo idealmente tutti i nostri tifosi e la città intera al 'Martelli' perché vogliamo raggiungere insieme l'immediata salvezza".