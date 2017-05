Violazioni Covisoc, Messina -2 punti

ROMA, 3 MAG - Per una serie di inadempienze amministrative segnalate dalla CO.VI.SO.C., il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Roberto Proietti ha inflitto 2 punti di penalizzazione e un'ammenda di 12 mila euro al Messina (Girone C di Lega Pro). Il Tribunale ha inoltre disposto 4 mesi di inibizione per l'Amministratore delegato e legale rappresentante della società Pietro Gugliotta.