C. Ronaldo, 400 gol con il Real Madrid

ROMA, 3 MAG - 400 gol con il Real Madrid e la finale Champions praticamente in cassaforte. Il giorno dopo la tripletta nel derby europeo con l'Atletico, Cristiano Ronaldo riceve una maglia celebrativa direttamente dalle mani del suo presidente Florentino Perez sul campo d'allenamento delle merengues. "Siamo un passo più vicini alla finale di Cardiff - afferma Cr7 a Marca - e siamo molto felici. Io mi sento bene, mi sono allenato per essere al meglio nella fase finale del campionato e della Champions". I 400 gol? "E' qualcosa di molto speciale, sono davvero tanti gol, non me lo aspettavo. Merito del lavoro di tutta la squadra, grazie ai tifosi che ci sostengono sempre, sono una motivazione in più".