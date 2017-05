Frongia, Spqr? Questione da approfondire

ROMA, 3 MAG - "Si parla della maglia della Roma, ma nessuno ha mai sollevato la questione di tanti negozi, ristoranti o film che hanno usato la sigla Spqr: da questo punto di vista non è certo una novità. Oggi se ne parla in virtù del derby e magari sarà un'occasione di approfondimento, ma non spetta a me". Così l'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, parlando della scritta "Spqr" sulla maglia della Roma nel derby con la Lazio di domenica scorsa. Sul tema è stata presentata un'interrogazione alla sindaca Virginia Raggi e ieri il club biancoceleste ha chiesto chiarimenti al Comune. "Ho sentito il presidente Lotito ieri e oggi - rivela Frongia - E abbiamo parlato anche di questo: è un tema interessante, da approfondire, perché non lo è mai stato prima. La Roma? Ci siamo sentiti, ma per altre questioni non legate a polemiche o allo stadio. Ci sono diverse attività che portiamo avanti con la Roma e su cui collaboriamo".