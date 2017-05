Monchi, non impossibile colmare gap Juve

ROMA, 3 MAG - "Conosco il cammino e il potenziale della Juventus. Io sono ambizioso per natura, lo sono sempre stato, ma ciò non deve significare vendere fumo. Colmare il divario con la Juve è difficile, ma non impossibile. Dobbiamo lavorare sulla base di quello che abbiamo oggi in rosa". Così il nuovo ds della Roma Ramon Rodriguez Verdejo, detto Monchi, durante la presentazione alla stampa a Trigoria. Il dirigente ha poi sottolineato che il futuro della Roma "dipende dal presente, perché ci stiamo giocando la possibilità di arrivare secondi e quindi di accedere direttamente alla Champions League. Questo è un club con enormi margini di crescita. I tifosi della Roma meritano di veder realizzati i propri sogni ed io sono qui per cercare di realizzare questi sogni, ma dobbiamo remare tutti nella stessa direzione".