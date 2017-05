Malagò, Strootman? squalifica giusta

ROMA, 3 MAG - "Strootman? La prova tv impone una squalifica per chi fa simulazione. Il ragionamento non fa una piega. Questo deve diventare una regola e non ci devono essere eccezioni". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando a margine della presentazione dello Csio Piazza di Siena, lo stop di due giornate per il centrocampista olandese della Roma grazie alla prova tv.