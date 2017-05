Giro: miglior discesista, nessun premio

ROMA, 3 MAG - Non ci saranno nè classifiche nè premi in denaro per il miglior discesista del Giro d'Italia n.100. Gli organizzatori della Corsa Rosa rinunciano all'iniziativa annunciata ieri, dopo le polemiche sorte in seguito all'introduzione del premio. "In pieno accordo con lo sponsor - sottolinea la direzione del Giro - lo spirito dell'iniziativa era esclusivamente quello di dare evidenza alla naturale componente agonistica senza ovviamente mettere in discussione la sicurezza degli atleti, che è e che rimane la priorità del Giro". Alcuni osservatori hanno sottolineato però come "la modalità scelta potesse favorire l'adozione di comportamenti e condotte non in linea con questo principio". "Riteniamo giusto prenderne atto, ascoltare le critiche e modificare un'iniziativa che rischia, evidentemente, di dare un messaggio diverso da quello desiderato". Rimarrà comunque il cronometraggio delle discese "per fornire un dato statistico ed informare i tifosi delle prestazioni degli atleti", conclude la Direzione.