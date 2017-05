Taranto: denunce per aggressione squadra

ROMA, 3 MAG - Dodici ultras sono stati denunciati dalla Digos di Taranto per l'aggressione ad alcuni giocatori e allo staff tecnico del Taranto Fc 1927, avvenuta lo scorso 22 marzo allo stadio Erasmo Iacovone. Nell'occasione, oltre 20 persone, alcune delle quali incappucciate, forzarono il portone di accesso per inscenare una protesta contro la squadra, ritenuta responsabile di una serie di prestazioni deludenti. In particolare, sarebbero stati colpiti con pugni e schiaffi il portiere Maurantonio e i difensori Stendardo ed Altobello, giudicati fra i protagonisti in negativo della gara persa a Messina, e l'allenatore Salvatore Ciullo, intervenuto per cercare di placare gli animi. Secondo gli inquirenti, i dodici appartengono "alla tifoseria ultras curva nord" e sono state avviate le procedure per l'irrogazione dei Daspo. Le indagini proseguono per identificare gli altri responsabili. Il Taranto, che milita in Lega Pro girone C, è già retrocesso in Serie D con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato.