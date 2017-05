Ronaldo: Monaco o Juve? Voglio la finale

ROMA, 2 MAG - ''La squadra è stata fantastica e fare tre gol non è facile, ma la strada è ancora lunga. Ora abbiamo un vantaggio, ma l'eliminatoria non è finita'': così, ai microfoni di Premium Sport, Cristiano Ronaldo ha commentato il 3-0 del real nella semifinale di andata di Champions league con l'Atletico. ''Stiamo facendo un grande lavoro - le parole del portoghese - grazie a un grande allenatore la cui gestione finora è stata fenomenale. Chi preferisco tra Monaco e Juventus? Io preferisco vincere e andare in finale per giocarla, contro chiunque".