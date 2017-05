Champions: tris Cr7, Real-Atletico 3-0

ROMA, 2 MAG - Ancora una tripletta di Cristiano Ronaldo e il Real Madrid 'vede' la finale di Champions league di Cardiff: le merengue si aggiudicano con un perentorio 3-0 il derby con l'Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo, dopo quella al Bayern Monaco, mette a segno un'altra tripletta, segna il gol numero 499 con la maglia del Real, 103 quelli segnati in Champions confermandosi bestia nera dell'Atletico con 21 gol ai colchoneros. Il Real parte subito fortissimo e dopo aver sfiorato il gol con Benzema, va in vantaggio al 10' con il solito Ronaldo, che realizza di testa sul tiro sporco di Casemiro. Il raddoppio arriva al 28' della ripresa: palla al limite dell'area di Marcelo per Benzema, il francese resiste alla carica di Godín e prova a servire Ronaldo, che vince il rimpallo con Filipe Luís e dal limite dell'area lascia partire un destro al volo imparabile per Oblak. al 41' il gol del 3-0: Lucas Vázquez si trasforma in assist-man per Ronaldo, che tutto solo a centro area insacca il tris.