Champions: Zidane, Ronaldo è unico

ROMA, 2 MAG - "Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma non siamo ancora in finale. Abbiamo fatto una bella partita e siamo contenti per non aver subito gol, ma c'è una gara di ritorno'': così, ai microfoni Premium Sport, l'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. ''Ronaldo? È unico, nei momenti importanti c'è sempre - le parole del tecnico - quando conta, segna sempre. Il merito è suo, non mio: è un grande professionista e vuole sempre vincere, non si accontenta mai. Per chi farò il tifo tra Monaco e Juventus? Lo sapete".