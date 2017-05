Champions: Monaco ci crede, vuole finale

MONACO, 2 MAG - Il Monaco prova a far meglio del Barcellona che la Juve è riuscita a spegnere per 180' e Jardim, il tecnico portoghese che ha plasmato la squadra del Principato, ci crede: "Se prendiamo un gol domani pazienza, un gol lo facciamo di sicuro anche a Torino, per cui bisogna vincere domani... La Juve non ha fatto segnare il Barca? Tutte le partite fanno storia a sé". "La Juventus abbina un brillante gioco offensivo a una grande organizzazione in difesa. Dovremo fare molta attenzione, in particolare, sui loro calci piazzati: nelle punizioni e negli angoli la squadra di Allegri è molto temibile". Jardim non sceglie tra campionato francese e Champions. "Non abbiamo ancora vinto niente, il vantaggio di tre punti non è ancora sufficiente per cantare vittoria. Però in Champions - chiarisce - abbiamo le stesse ambizioni della Juventus".