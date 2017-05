Lokomotiv Mosca vince Coppa di Russia

SOCHI (RUSSIA), 2 MAG - Il Lokomotiv Mosca ha vinto la Coppa di Russia, battendo 2-0 l'Ural Ekaterinburg nella finale disputata a Sochi. Si tratta del secondo successo in tre anni per la formazione moscovita, che ha rotto l'equilibrio della partita al 31' della ripresa con Denivos e raddoppiato al 45' con Miranchuk. Poco dopo, è scoppiata una rissa tra i giocatori delle due squadre e l'arbitro ha espulso due giocatori per parte. Il successo in coppa garantisce al Lokomotiv l'accesso all'Europa League.