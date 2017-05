Rima prepara ricorso per stop Strootman

ROMA, 02 MAG - La Roma si prepara a fare ricorso dopo la decisione del giudice sportivo di squalificare per due giornate Kevin Strootman in seguito alla simulazione nel derby perso con la Lazio. La società giallorossa non ha intenzione di perdere il centrocampista olandese per le delicate sfide con Milan e Juventus e per questo da Trigoria ha già inoltrato preavviso di reclamo chiedendo allo stesso tempo tutta la documentazione sul caso.