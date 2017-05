Giudice, 2 turni di stop a Strootman

ROMA, 2 MAG - Due giornate di squalifica sono state inflitte al giocatore della Roma Kevin Strootman dal giudice sportivo della serie A. L'olandese è stato sanzionato, in base alla prova televisiva, per la simulazione che aveva indotto l'arbitro del derby Roma-Lazio ad assegnare un rigore in favore della squadra giallorossa. Strootman non sarà quindi disponibile per le partite contro il Milan a San Siro e la Juventus all'Olimpico.