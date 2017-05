118 punti penalità a squadra giovanile

LIVORNO, 2 MAG - Penalizzazione record da 118 punti per una squadra calcistica giovanile livornese, gli Esordienti dell'Antignano. La penalità è stata inflitta nei giorni scorsi dal giudice sportivo in riferimento a una partita dell'8 aprile scorso dove, a seguito del referto arbitrale, erano stati sanzionati due dirigenti e l'allenatore. In base ai regolamenti, il cumulo delle squalifiche personali di tesserati fa scattare punti di penalizzazione in classifica a danno della squadra a prescindere dalla gravità dei singoli fatti. Nella vicenda, di cui ha scritto nei giorni scorsi il quotidiano Il Tirreno, l'allenatore, espulso, ha subito una squalifica fino all'8 maggio, mentre due dirigenti hanno cumulato 13 mesi di squalifica. Un dirigente (squalificato fino a dicembre) "a fine gara scagliava il pallone verso il direttore di gara non colpendolo per la pronta reazione dello stesso che si abbassava evitandolo", si legge nel provvedimento disciplinare della Figc.