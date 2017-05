Thohir estraneo casi corruzione KOI

MILANO, 02 MAG - Erick Thohir è estraneo ai fatti di corruzione del KOI (Comitato Olimpico Indonesiano) in relazione all'organizzazione degli Asian Games, secondo quanto si apprende dai media indonesiani. "Dai risultati delle indagini non c'è coinvolgimento di Thohir", sono le dichiarazioni del Dipartimento per le Relazioni Pubbliche della Polizia Indonesiana riportate dalle stesse fonti. Il presidente dell'Inter è stato indagato a fine febbraio in relazione a tre presunti casi di corruzione e si era detto pronto a scontare la sua pena se fosse risultato colpevole. "Noi rispettiamo la legge. Se dovesse essere provato che ho sbagliato - aveva detto Thohir - accetterei di essere punito, anche di andare in prigione". Dalle indagini però il presidente nerazzurro è risultato estraneo ai fatti.