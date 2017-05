Palermo: Aleesami, onoriamo la maglia

PALERMO, 2 MAG - "È stata una bella partita: abbiamo vinto, che era la cosa più importante per noi, ed è stato divertente fare gol. Abbiamo giocato una bella gara come squadra e fatto due gol senza prenderne. Dobbiamo giocare così nelle ultime quattro". Lo dice Haitam Aleesami, uno dei protagonisti della vittoria del Palermo contro la Fiorentina. "Tante cose non sono andate per il verso giusto quest'anno. Forse abbiamo avuto un po' di sfortuna e, forse, ci è mancata anche un po' di concentrazione - ha aggiunto -. Tante volte abbiamo preso gol negli ultimi minuti e probabilmente è mancata anche un po' di esperienza". La prossima sfida vedrà i rosanero impegnati al "Bentegodi" contro il Chievo: "Noi dobbiamo fare le stesse cose che abbiamo fatto con la Fiorentina e onorare la maglia del Palermo in queste ultime gare".