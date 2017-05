'Riconoscere Tricolore '44 vigili fuoco'

MILANO, 02 MAG - Una squadra di Vigili del Fuoco di La Spezia che, sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale, riuscì a vincere il campionato del 1944, titolo che non è mai entrato nell’albo d’oro del Campionato Italiano. Gianfelice Facchetti torna in scena dal 10 al 21 maggio al Teatro Spazio Avirex di Tertulliano per ricordare con “Eravamo quasi in cielo”, un’impresa di umanità e sport. “Anche se, nel 2002 la Figc riconobbe un titolo onorifico alla squadra ligure – fa notare Facchetti - il tricolore di fatto non è mai entrato nell'albo d'oro del calcio italiano. Sarebbe giusto farlo ora e la decisione avrebbe anche un valore simbolico forte, nel momento storico in cui tutto il nostro Paese ha riconosciuto l'importanza del lavoro prezioso dei vigili del fuoco in mezzo alle tragedie di cui siamo stati testimoni. Un lavoro prezioso ma spesso ma dimenticato".