Onu solidale con Muntari 'un esempio'

GINEVRA, 2 MAG - L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Zeid Ra'ad al-Hussein ha reso omaggio al calciatore ghanese del Pescara Sulley Muntari che ha abbandonato il campo dopo essere stato ammonito dall'arbitro per essersi lamentato per gli insulti razzisti durante la partita, giudicandolo 'un esempio nella lotta al razzismo'. "E' necessario fare di più di fronte alle espressioni di razzismo a livello nazionale o internazionale sui campi di calcio", ha detto Zeid in un incontro a Ginevra con la stampa.