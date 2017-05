Ibrahimovic operato al ginocchio in Usa

TORINO, 2 MAG - Il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic potrà continuare a giocare. L'attaccante del Manchester United è stato sottoposto "con successo" ad un intervento chirurgico ai legamenti del ginocchio destro infortunato lo scorso 20 aprile in una partita di Europa League contro l'Anderlecht. L'infortunio subito non lo costringerà a concludere la carriera, come si temeva, e il giocatore 35enne potrà effettuare un "completo recupero". Lo rende noto il suo agente, Mino Raiola. L'intervento è stato eseguito a Pittsburgh, negli Stati Uniti, dal dottor Freddie Fu e dal dottor Volker Musahl, che seguiranno la riabilitazione dell'attaccante svedese.