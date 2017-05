Liga:Siviglia ko,a Malaga derby andaluso

ROMA, 1 MAG - Il Malaga vince il derby andaluso regolando con un rotondo 4-2 il Siviglia che perde il treno per agganciare il terzo posto in classifica, utile per l'approdo diretto in Champions. Partita scoppiettante a "La Rosaleda" con gli ospiti che passano in vantaggio con Franco Vazquez al 30' pt, subito raggiunti dal Malaga da Fornals (38'). Il sorpasso arriva a inizio ripresa (6') con Ramirez, ma la squadra di Sampaoli trova di nuovo il pareggio ancora con l'ex Palermo al 12' st. Il finale di gara è pero' tutto di marca Malaga che prima con Llorente (e32') e poi con Juankar (44') fissa il risultato sul 4-2.