Pirlo,torno e studio per fare allenatore

ROMA, 1 MAG - "Ora sto cercando di finire bene, appena torno in Italia studierò per diventare allenatore perché non si sa mai". Così Andrea Pirlo, ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus, oggi regista del New York City che milita nella Msl, ai microfoni di Sportitalia. Il campione del mondo 2006 ha a che parlato di Francesco Totti dicendo che "se ha ancora entusiasmo è giusto che giochi ancora. Prima o poi anch'io penserò anch'io al ritiro, è impossibile giocare sempre. Quando non fai più parte dei numeri uno pensi a fare qualcos'altro". E anche a Daniele De Rossi, in scadenza di contratto con la Roma, Pirlo consiglierebbe "di cambiare aria. E' giovane, può ancora fare un campionato in Europa, ma nello stesso tempo è ancora presto per venire in America. Può ancora giocare ad alti livelli".