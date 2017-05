Simeone:spero domani arbitro inosservato

ROMA, 1 MAG - Diego Simeone deve essersi ricordato del ritorno dei quarti Real-Bayern al Bernabeu e forse per questo, in vista della semifinale di andata di Champions, domani sera sempre in casa del Real, il tecnico dell'Atletico si augura "che martedì l'arbitro passi inosservato, che sia il migliore per tutti". "Non sarà facile da arbitrare e sarà una partita complessa", aggiunge Simeone in conferenza. "Il Real cercherà di farci del male fin dall'inizio pressandoci. Le partite importanti sono sempre difficili e domani non sarà diverso. Loro partiranno forte, come fanno sempre a casa: possono giocare con diversi sistemi, con Isco, James e Asensio. Sappiamo che sarà difficile soprattutto all'inizio". Simeone dovrà fare i conti con l'infermeria (mancheranno Juanfran, Fernandez e Gimenez) ma, fa sapere, "chi giocherà domani sarà all'altezza. Le assenze sono importanti, ma il calcio è un gioco di squadra e questo può compensare le perdita. In questo noi siamo una squadra autentica che gioca come fanno i bambini in strada".