Cagliari: dopo salvezza rebus Rastelli

CAGLIARI, 1 MAG - Rastelli ter o Rastelli via? Sará il tormentone sino a fine stagione in casa Cagliari: da una parte la voce di un possibile contratto triennale, dall'altra l'ipotesi dell'ex ct Prandelli in panchina. Inutile chiedere al diretto interessato: per Rastelli il futuro significa solo "migliorare la classifica nelle prossime gare". A cominciare dalle prossime due gare con Napoli ed Empoli dove il Cagliari farà da arbitro per la corsa al 2/o posto la salvezza. Uno dei giocatori più motivati a chiudere in bellezza la stagione è sicuramente Marco Borriello: ieri il bomber è rimasto a secco dopo quattro turni consecutivi sempre a segno. Ma il record personale di 19 reti (ora è a 16) è a portata di mano. Proprio Borriello è il primo nodo da sciogliere: ha un contratto annuale e potrebbe andare via ma ci potrebbero essere interessi convergenti: quello del Cagliari che altrimenti dovrebbe cercare un giocatore da almeno dieci gol e quello dello stesso attaccante che in Sardegna è rinato.