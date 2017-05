Ligue1: Verratti candidato 'top player'

ROMA, 1 MAG - Marco Verratti figura nella quaterna dei candidati come 'miglior giocatore' della Ligue1 della stagione. Il centrocampista azzurro del Psg se la dovrà vedere col compagno di squadra Edison Cavani, con il giocatore del Monaco, Bernardo Silva, e l'attaccante del Lione, Alexandre Lacazette. Nella rosa di nomi non figura invece la grande rivelazione della stagione, il 18enne attaccante del Monaco, Kylian Mbappe: per lui solo la candidatura nella categoria 'miglior giovane', insieme al compagno di squadra Thomas Lemar, ad Adrien Rabiot (Psg) e Wylan Cyprien (Nizza).