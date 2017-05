Atletico: Hernandez prolunga fino a 2022

(ANSA-AP) - MADRID, 1 MAG - In attesa di giocare domani la semifinale di Champions contro i cugini del Real, l'Atletico di Madrid comincia a che a pianificare il futuro. E' di oggi la notizia del prolungamento del contratto del giovane difensore francese Lucas Hernandez, esteso fino a giugno 2022. Il precedente contratto aveva scadenza 2020. Hernandez è stato una delle rivelazioni dell'anno: in stagione ha già giocato 20 partite con la maglia dei colchoneros e domani contro il Real dovrebbe partire dal 1'. Hernandez si è detto "entusiasta" di rimanere a giocare "con il club della sua vita". All'inizio dell'anno Hernandez e la sua ex fidanzata sono stati anche protagonisti di vicende extra-calcio, condannati dal giudice a 31 giorni di servizi sociali dopo un violento litigio.