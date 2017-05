Champions: Mbappè "Juve forte,noi anche"

ROMA, 1 MAG - E' la rivelazione della Champions 2017, il 'nuovo' Thierry Henry. Dopodomani cercherà di fare gol a Gigi Buffon "un portiere che ha lasciato il segno nella storia di questo sport, ed è uno dei migliori al mondo. Sono contento di giocare contro di lui". A parlare a Uefa.com è Kylian Mbappé, rivelazione del Monaco prossimo avversario dei bianconeri nella semifinale di Champions. "Ho sempre sognato di giocare la Champions - dice il 18enne talento francese - Mi vedevo tutte le partite in tv e anche adesso lo faccio, anche se giocarle per davvero è un'immensa gioia per me". Dopo City e Dortmund, Mbappè si troverà di fronte la Juventus e la sua impenetrabile difesa: "E' un grande club. Tutti conoscono la sua storia e i suoi grandi giocatori. Sono una grande squadra e hanno eliminato Barcellona. E' una squadra che ha dimostrato di avere quello che serve per vincere la competizione, ma anche noi e faremo di tutto per arrivare in finale".