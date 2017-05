Casemiro, Real abituato a vincere sempre

ROMA, 1 MAG - "Il Real Madrid è abituato e anche i giocatori lo sono. Questo è uno dei pregi fondamentali del Real Madrid: essere in grado di vincere sempre". Il nazionale brasiliano del Real Madrid, Casemiro, alla vigilia del derby di Champions contro l'Atletico, battito due volte in finale negli ultimi tre anni, non si nasconde e a Uefa.com confessa di credere all'accoppiata Liga-Coppa: "Sappiamo quanto siano forti e meritano credito per essere lì. Sarà una doppia sfida difficile perché loro giocano un buon calcio e hanno giocatori di qualità. Sono praticamente sempre arrivati in semifinale dato che si sono qualificati tre volte in quattro anni, e hanno un grande allenatore che legge molto bene le partite. Il fattore casa sarà fondamentale per noi nell'andata - aggiunge - È molto importante ottenere un risultato positivo. Spero i tifosi ci diano una mano perché sarà fondamentale il loro aiuto. Ma avremo rispetto per l'Atletico perché non possiamo permetterci di non averlo in questa fase della Champions".