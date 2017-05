D.Alves, 'Errore sottovalutare Monaco"

TORINO, 1 MAG - "Sarebbe un grande errore da parte nostra, aver eliminato il Barcellona non ci ha portato la Champions League". A due giorni dalla sfida di andata col Monaco, Dani Alves esclude così che la Juventus sottovaluti i francesi. "Sarebbe lo sbaglio più grande che possiamo fare - aggiunge il bianconero - se pensiamo che contro il Monaco sia facile". "Gli avversari che arrivano a questo punto della stagione hanno qualità e giocatori che dovremmo controllare di più", aggiunge il brasiliano. "Penso che in questo momento, se vogliamo veramente questa competizione, dobbiamo alzare il livello delle nostre prestazioni - conclude - e del gioco in tutte le fasi della partita".