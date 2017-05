Champions:Zidane "Dimentichiamo passato"

ROMA, 1 MAG - "Dimentichiamo il passato e guardiamo avanti, dobbiamo pensare solamente alla partita di domani senza proiettarci sul ritorno o su Cardiff. Giochiamo in casa, vogliamo fare una grande prestazione": così Zinedine Zidane presenta il derby d'andata con l'Atletico Madrid, semifinale di Champions. Dove, dice nella conferenza stampa della vigilia, "non ci sono favoriti, abbiamo il 50% di probabilità di passare il turno". "Siamo in uno dei nostri momenti migliori di forma - spiega - Sappiamo che sarà una partita difficile che si deciderà con pochi gol. Per noi sarà importante vincere al Bernabeu per costringerli poi a uscire allo scoperto nel ritorno al 'Calderon' e se segniamo li...". "Real e Atletico si conoscono bene e non cambieranno il loro atteggiamento solo per la sfida di domani. Noi, per quanto ci riguarda ci siamo preparati bene e siamo pronti", le parole del tecnico che riconosce i meriti al connazionale Griezmann: "E' un grande giocatore e gli auguro tutto il meglio, ma non in questa semifinale".