Calcio: Benevento-Avellino 2-1

BENEVENTO, 1 MAG - Il Benevento si aggiudica 2-1 il primo derby cadetto con l'Avellino e risale al quinto posto. Di Ceravolo e Falco le reti decisive che vanificano quella di Eusepi. Il primo squillo giunge al 21' ma Viola, tutto solo davanti a Radunovic è poco freddo al momento di battere a rete. Al 32' Falco sfiora il vantaggio su calcio di punizione, poi manda Ceravolo in porta con un suggerimento in verticale, ma Radunovic sventa. Gli ospiti si fanno vivi solo al 38': cross di D'Angelo, uscita di Cragno e sassata di prima intenzione di Lasik a fil di palo. Nella ripresa il copione tattico è identico ma stavolta il Benevento è più concreto e al 49' sblocca il punteggio con Ceravolo di testa su invito di Falco. Al 65' Falco approfitta di uno svarione di Perrotta, involandosi e siglando il 2-0. Gli ospiti non si arrendono e al 70' accorciano con l'ex Eusepi di testa ma il punteggio resta immutato fino al triplice fischio.