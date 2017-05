Champions: Juve si allena con la pioggia

TORINO, 1 MAG - Allenamento sotto la pioggia per la Juventus in vista della semifinale di andata di Champions League. Agli ordini di mister Allegri, i bianconeri hanno svolto "un'intensa sessione di allenamento incentrata sul possesso palla - informa il sito internet del club - con una partitella conclusiva, finalizzata a preparare al meglio" l'impegno contro il Monaco. Come di consueto, i bianconeri effettueranno l'allenamento di rifinitura allo Juventus Center prima della partenza per Monte Carlo. La conferenza stampa della vigilia è in programma alle 18.45 nella sala stampa dello Stadio Louis II. Con mister Allegri sarà presente capitan Buffon.