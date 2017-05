Inter-Napoli,indagati 5 ultra partenopei

MILANO, 1 MAG - La polizia, dopo l'arresto di due ultras del Napoli prima della partita contro l'Inter ieri sera a San Siro, ha anche indagato a piede libero altri cinque tifosi napoletani, di età compresa fra i 24 e i 36 anni. Erano sulla propria auto nel parcheggio dei tifosi ospiti, quando sono stati controllati dagli agenti, che in macchina hanno trovato e sequestrato droga, coltelli, un tirapugni e delle mazze. Nel caso dei due arrestati, uno era stato trovato con dei fumogeni nascosti nei panini, l'altro che non aveva voluto dare un documento d'identità per verificare la corrispondenza del nome con quello del biglietto, era risultato invece colpito da Daspo fino al 2020.