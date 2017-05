Siviglia: se Sampaoli lascia c'è Berizzo

ROMA, 1 MAG - Jorge Sampaoli è ogni giorno più vicino alla panchina dell'Argentina e Siviglia sta già sondando il mercato per valutare l'eventuale sostituto. Ha cominciato a lavorarci il nuovo direttore sportivo del club andaluso, Oscar Arias, che ha preso il posto di Monchi passato alla Roma, che avrebbe individuato nell'attuale tecnico del Celta di Vigo, Eduardo Berizzo, anch'egli argentino, uno dei nomi più papabili. Secondo Radio Marca, il ds ha già avviato i colloqui con gli agenti di Berizzo per valutarne la disponibilità. Il tecnico argentino ha il contratto in scadenza il 30 giugno.