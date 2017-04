Udinese: Delneri "Oggi non pervenuti"

ROMA, 30 APR - Nonostante la pesante sconfitta a Bologna, Gigi Delneri non ne fa un dramma: "Oggi non siamo pervenuti - spiega il tecnico dell'Udinese - non abbiamo le qualità individuali per fare bene. Quello che ci ha fatto giocare bene finora è la manovra di squadra, l'aiuto reciproco e l'intensità. Sono arrabbiato, nell'ultimo mese e mezzo abbiamo giocato a ritmi alti spendendo molto. Capita di avere una domenica no, ma l'obiettivo è dare il massimo e arrivare fino in fondo: questa partita non deve buttarci giù ma darci un insegnamento". "Il traguardo era la salvezza - conclude l'allenatore bianconero - e non sarà una partita che ci farà buttare via quello di buono che abbiamo fatto".