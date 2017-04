Sousa: oggi la Fiorentina più brutta

ROMA, 30 APR - "Abbiamo fatto forse una delle peggiori partite di queste due stagioni": il tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, non cerca alibi dopo il brutto ko con Palermo al 'Barbera'. "C'è stata mancanza di movimento, mancanza di velocità nella circolazione palla e, in generale, non abbiamo reso quello che potevamo e dovevamo rendere - le sue parole a Premium - Abbiamo commesso troppi sbagli, siamo stati molto al di sotto delle nostre potenzialità, sia a livello individuale sia collettivo. Abbiamo molto di più di quello che abbiamo messo oggi in campo: tutti o quasi tutti sono stati al di sotto. Bernardeschi e Chiesa in panchina? Federico aveva un piccolo dolore e Chiesa è stata una scelta tecnica".