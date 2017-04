Lazio: tifosi in delirio a Formello

ROMA, 30 APR - Il derby non finisce mai al fischio finale, se poi si gioca all'ora di pranzo c'è tutto il tempo per allungare fuori porta e salutare la squadra. Così a Formello, dove in tantissimi tifosi biancocelesti, lasciato lo stadio Olimpico dove la Lazio ha battuto la Roma per 3-1, hanno deciso di andare ad accogliere i loro beniamini: tante le bandiere, con cori e sfotto' ai cugini romanisti all'arrivo al centro sportivo laziale del pullman con a bordo Simone Inzaghi e la squadra al completo. Il tecnico biancoceleste ha concesso ai suoi due giorni di riposo, il rientro al lavoro per mettere nel mirino la Sampdoria è fissato mercoledì prossimo.