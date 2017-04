Inter: Zhang, sosteniamo Pioli al 100%

MILANO, 30 APR - "Non ci facciamo distrarre dalle voci circolate all'esterno del club. Non esiste nessun fondamento di verità, perché la società sostiene al cento per cento il lavoro di Stefano Pioli": a poche ore dalla partita tra Inter e Napoli, il chairman del Suning Zhang Jindong fa chiarezza su Stefano Pioli, spazzando via i rumors circolati nelle ultime settimane riguardo a un probabile cambio sulla panchina per la prossima stagione. Zhang, oggi ad Appiano Gentile, rinnova la fiducia a Pioli.