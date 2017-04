Derby: Spalletti deluso, brutta Roma

ROMA, 30 APR - "Ci sono stati brutti episodi che hanno condizionato una brutta Roma". Cosi' Luciano Spalletti sintetizza il derby perso dai giallorossi. "Abbiamo cominciato bene, poi abbiamo preso gol al primo tiro e a quel punto abbiamo subito un contraccolpo - spiega il tecnico - e sbagliato troppi palloni. Quando le gare si aprono non riusciamo più a essere la squadra che siamo di solito. Loro poi con gli spazi diventano pericolosi". "Abbiamo perso lucidità, fatto scelte sbagliate e siamo anche stati sfortunati negli episodi perché i primi due gol sono stati su tiri deviati - dice ancora Spalletti - Dovevamo fare più possesso palla, come nei primi minuti. Oggi ci giocavamo tanto ma abbiamo giocatori abituati a gestire gare importanti: se non si riesce a gestire lo stress non si riescono a gestire anche le vittorie".