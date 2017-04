Mondiali beach soccer: Italia ai quarti

ROMA, 30 APR - La nazionale italiana di beach soccer si è qualificata ai quarti di finale della Coppa del Mondo, in corso alle Bahamas. A Nassau, gli azzurri hanno battuto in rimonta l'Iran per 5-4, superando la fase a gironi con un turno di anticipo grazie anche al successo della Nigeria sul Messico. Proprio con la squadra americana l'Italia disputerà domani il terzo e ultimo match della prima fase.