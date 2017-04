Martusciello, non cambiamo mentalità

EMPOLI (FIRENZE), 29 APR - Dopo le due vittorie contro Fiorentina e Milan la situazione in casa Empoli è decisamente diversa rispetto a qualche settimana fa. Il tecnico azzurro Giovanni Martusciello ha parlato alla vigilia di Empoli-Sassuolo. "Non dobbiamo cambiare mentalità - dice - non abbiamo ancora conquistato nulla, anzi rischiamo di perdere quello che di buono abbiamo raccolto se non siamo pronti a soffrire di nuovo". Il Sassuolo "è una squadra forte perché è allenata molto bene, lo dice il percorso che ha fatto. Le conseguenze dell'Europa League sono state gli infortuni Di Francesco è stato bravo a risollevarsi da un'annata difficile. Sicuramente sono superiori a noi". Infine una battuta sui tifosi e il clima dello stadio: "Ho la convinzione - precisa Martusciello che se non facciamo bene col Sassuolo arriveranno altri fischi. Noi dovremo essere concentrati e feroci, non abbiamo fatto ancora niente".