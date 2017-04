Cagliari contro Zeman,Borriello in forse

CAGLIARI, 29 APR - Il passato, Zdenek Zeman, che ritorna. Anche se sull'altra panchina, quella del Pescara, ed una salvezza matematica che, per quanto sia una formalità, ancora deve essere conquistata. Sono i due principali motivi di interesse della sfida di domani (ore 15) al Sant'Elia di Cagliari. Una partita di fine stagione con gli stimoli da cercare con la lente di ingrandimento: gli abruzzesi sono condannati alla B da una settimana, i rossoblù hanno conquistato la virtuale permanenza in A almeno da gennaio. Però nessuno vuole fare brutta figura. Il mister Massimo Rastelli nel pomeriggio ha cercato di dare la scossa: "Noi affrontiamo la gara con molte motivazioni, una vittoria ci porterebbe a 41 punti e a consolidare il 12/o posto. Poi avremo ancora a disposizione altre quattro partite per migliorare la classifica". Nel Cagliari mancherà Isla: costretto a dare forfait per un affaticamento muscolare. Out anche Miangue. In bilico inoltre Borriello