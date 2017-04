Premier: Sunderland retrocede

ROMA, 29 APR - Il Bournemouth condanna il Sunderland alla retrocessione in Championship, dopo 10 anni. E' il primo verdetto della 35ma giornata di Premier che ha visto la squadra di David Moyes sconfitta in casa dal Bournemouth (0-1, rete di King quasi allo scadere) e sempre più ultima in classifica con 21 punti, a 13 punti dall'Hull City, quart'ultimo con 34, a tre giornate dal termine del campionato. Nelle altre gare della giornata, pareggio a reti bianche tra Southampton e Hull City e Stoke City-West Ham, mentre un gol di Vardy permette al Leicester di violare il campo del West Bromwich e di lasciare definitivamente la parte pericolante della classifica. Le big scenderanno in campo domani con la capoclassifica Chelsea (78 punti) che andrà a far visita all'Everton, mentre il Tottenham (74) riceverà l'Arsenal.