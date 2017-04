Juric, Chievo partita da vincere

GENOVA, 29 APR - "Questa è una partita che noi vogliamo sicuramente vincere". Ivan Juric non si nasconde alla vigilia della delicatissima sfida con il Chievo al Ferraris "Questo è un momento fondamentale per tutti - ha detto il tecnico del Genoa -. Quando sei in una situazione del genere è come essere in una famiglia: le problematiche si mettono da parte e si cerca di essere uniti e fare il meglio possibile, poi si parlerà di tutto. E' il momento di sentire il calore dei genoani e la spinta dei tifosi ed il momento che i giocatori sentano la fiducia Sarà importante attaccare da subito ma anche essere consapevoli che la partita dura 90' e che se non va tutto bene sarà fondamentale non perdere la testa Sappiamo che è un momento decisivo e che avremo il favore del pubblico. Per questo sarà come una finale".