Sarri, contratto? Sono a disposizione

(ANSA) NAPOLI, 29 APR - "Io ho un contratto con il Napoli e mi sono messo a disposizione del presidente. Gli ho sempre detto che se non è contento io rassegno le dimissioni e se poi non sono contento io il presidente mi ascolterà ma glielo dirò in estate". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri parlando del proseguimento della sua carriera in azzurro: "Per dare proseguimento al progetto bisogna considerare che coinvolge anche i giocatori. Se il presidente ha questa volontà, io ho questa volontà". Sulle prospettive per il prossimo campionato e sul sogno scudetto, Sarri ha ribadito: "Per ora lo scudetto è il secondo posto. Poi lo scudetto vero è sognabile, pensando però che prima o poi Milan e Inter faranno risultati in base al loro budget, la loro storia e non credo che ci saranno ancora questi settimi e ottavi posti. Ci saranno problematiche maggiori, sono problemi razionali, ma non vanno ad inficiare ciò che possiamo sognare".